Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Кузбассе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Кемеровской области в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 09:07 по московскому времени, имел координаты 52.75 градуса северной широты и 87.94 градуса восточной долготы, находился примерно в двух километрах от южной окраины города Таштагол.

Интенсивность сотрясений в эпицентре в сообщении не указана.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе в основном имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.