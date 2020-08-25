Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Тихом океане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 118 км к югу от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:50 мск во вторник землетрясения имел координаты -22.21 градуса южной широты и -175.28 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".