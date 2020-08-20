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Сильное землетрясение произошло на Аляске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории залива Аляска (США) в 962 км к юго-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 22:46 мск в среду землетрясения имел координаты 54.92 градуса северной широты и -160.58 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду этого землетрясения в 5,1. По ее данным, землетрясение произошло на глубине 45,4 км.

Аляска

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