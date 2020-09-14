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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первая клонированная лошадь Пржевальского, слабость мужчин перед инфекциями и влияние тающей Арктики на экономику РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые впервые клонировали лошадь Пржевальского. Жеребенка по кличке Курт вырастили из клеток, которые были заморожены еще в 1980 году. Исследователи надеются, что у него будет много собственных детей и это позволит оздоровить популяцию лошадей Пржевальского. Все ныне живущие представители (под)вида происходят всего от 12 особей. Так что генетическое разнообразие популяции очень низкое и животные страдают от последствий близкородственного скрещивания.

- "Кислотные" стикеры сделали самолеты на аэродромах невидимыми для нейросетей. Речь о небольших самостоятельных изображениях, в которых человек не может распознать никакой конкретный объект, но для нейросети такой абстрактный набор фигур разных цветов похож на объект определенного класса. Тенты с такими изображениями предлагается применять как камуфляж.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Специалисты Национальной ускорительной лаборатории смогли с помощью камеры телескопа Веры Рубин получить пять 3,2-гигапиксельных снимков, на которые попали научная группа проекта, Вера Рубин, гравюра Фламмариона и даже капуста романеско.

- Ученые в ходе систематического обзора 39 исследований показали главные симптомы синдрома мультисистемного воспаления при COVID-19.

- В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как работает технология ИТЭР и почему заблуждаются те, кто думает, что использование термоядерной энергии возможно лишь в далеком будущем.

- На прошлой неделе статья о российской вакцине от коронавируса была раскритикована, а испытания британской приостановлены. В этом материале можно подробнее ознакомиться с содержанием исходных статей.

- В партнерском материале N+1 рассказал о том, почему люди попадают в "никотиновую ловушку" и о методах, которые люди применяют для борьбы с зависимостью: от никотиновых пластырей до антидепрессантов и книг Аллена Карра.

- Большинство вирусов и бактерий особенно жестоки с мужчинами. Чтобы повысить свой риск заболеть, например, COVID-19, не обязательно быть пожилым диабетиком или страдать ожирением: достаточно Y-хромосомы в клетках и тестостерона в крови. В Что не так с мужским организмом, чем женщинам приходится платить за свою стойкость перед лицом врага и можно ли как-то сгладить это неравенство – в этих вопросах разбирался сайт N+1.

- Изменения климата активнее всего происходят в Арктике. Местные льды оказались менее всего защищены от повышения температуры вод океана. В партнерском материале сайт N+1 рассказал, как изменения климата скажутся на экономике России (ведь большая часть арктических льдов находится на нашей территории) и какие возможности и опасности нам откроются.

N+1 Дайджест

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