Что случилось этой ночью: понедельник, 7 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Джонсон назвал крайний срок договора по Brexit. Если сделку не заключат к этому дню, она не состоится. Сейчас для Великобритании идет переходный период после выхода из Евросоюза.

– Более миллиона японцев получили приказ об эвакуации из-за тайфуна. Еще шесть миллионов человек получили такие рекомендации. Уже 24 человека в стране пострадали из-за тайфуна "Хайшен".

– Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым. Министр хочет обсудить ситуацию в Донбассе. Стороны сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

– Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи. Среди пропавших восемь детей. Туристы ушли гулять в горных лесах.

– МВД готово проверить версии немецких врачей по поводу Навального. Исследования российских врачей противоречат словам канцлера Меркель об отравлении "Новичком". Немецкая сторона пока не отвечает на запросы.