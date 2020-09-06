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МВД готово проверить версии немецких врачей по поводу Навального

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сибирская транспортная полиция готова проверить данные немецких врачей об обстоятельствах ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, но пока ответа на российский запрос о правовой помощи нет.

Руководитель Следственного управления сибирской транспортной полиции Сергей Потапов заявил в эфире телеканала "Россия-1", что 27 августа следователи направили запрос о правовой помощи в Германию. Правоохранительные органы Германии пока не ответили. Если полиция получит запрашиваемые данные, то детально проверит их.

Все исследования, которые провели российские врачи, опровергают версию отравления Навального. На сегодня медики провели более 40 экспертиз: судебно-медицинские, физико-химические и химические, дактилоскопические и сравнительные, биологические, компьютерные. Для них использовали биоматериал Навального: срезы ногтевых пластин, волосяные луковицы, букальные эпителии, смывы из носа, ротовой полости, с ладоней, образцы крови, слюны и другие выделения.

Сейчас транспортная полиция проводит дополнительные проверки, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Потапов сказал, что следователи проверяют версии увлечения Алексея Навального диетами, которые могли ухудшить его здоровье на фоне панкреатита. Во время осмотров следователи изъяли и отправили на экспертизу около 500 объектов: одежду Навального, мусор из аэропорта Томска, кафе аэропорта, ресторана и номера гостиницы.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

МВД Алексей Навальный

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