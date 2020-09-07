Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 26 873 146+263 664

Джонсон назвал крайний срок договора по Brexit

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что торговая сделка по Brexit с ЕС должна быть заключена до 15 октября, в ином случае ее не будет.

"Если мы не сможем договориться к тому времени, то я не вижу, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении премьер-министра, которое опубликовал его офис.

По мнению Джонсона, если сделка не будет согласована, у Британии будут торговые отношения с ЕС, аналогичные отношениям Евросоюза и Австралии, что будет "хорошим результатом".

"Мы будем иметь полный контроль над нашими законами, нашими правилами и нашими рыболовными водами", - отметил он.

Джонсон добавил, что Великобритания готова найти разумное соглашение с ЕС по практическим вопросам, включая перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, даже если торговая сделка не будет достигнута.

"Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры. Но без соглашения о свободной торговле", - пояснил премьер-министр.

Переходный период после Brexit наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Великобритания отказалась от продления переходного периода и выйдет из Евросоюза 1 января 2021 года.

Переговоры Великобритании и ЕС должны возобновиться во вторник, однако, как указывают европейские СМИ, между сторонами существует целый ряд разногласий.

Великобритания Евросоюз Борис Джонсон Brexit

Новости по теме

Новости

Германия обсудит реакцию на "дело Навального" с Евросоюзом

Германия обсудит реакцию на "дело Навального" с Евросоюзом

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

МВД Белоруссии подтвердило задержание 100 человек на протестных акциях

Очевидцы заявили о новых задержаниях у резиденции Лукашенко

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

В центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозиции

В центре Минска насчитали более 100 тыс. человек на акции оппозиции

Очевидцы рассказали о пострадавших при столкновении с ОМОНом в Минске

Очевидцы сообщили о БТР в рядах охраны резиденции Лукашенко в Минске

Пандемия коронавируса

В Мельбурне из-за COVID-19 еще на две недели продлили карантин

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека

В Белоруссии на субботних акциях задержали 91 человека
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');