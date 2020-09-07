Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Здание концерна "Белнефтехим" в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" подтвердил начало подготовки и переговоров для переброски экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты.

"О переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. Детализация будет доступна по их итогам", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь государственного концерна Александр Тищенко, комментируя журналистам заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

Как сообщалось, Новак в понедельник сказал, что Россия в ближайшее время оценит возможность переориентации перевалки нефтепродуктов с Прибалтики в российские порты.

"Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям", - сообщил Новак.

"Эта работа началась, она идет. Думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре, да. Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить", - сказал он.

По его словам, свободные мощности есть. "Здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", - подчеркнул министр.

Объемы тоже является предметом переговоров, добавил Новак. "Мы оцениваем потенциал - 3-4 млн т нефтепродуктов. Может, будут другие цифры", - уточнил он.

Как сообщалось, возможность переброски перевалки нефтепродуктов из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу обсуждалась на переговорах премьеров РФ и Белоруссии на прошлой неделе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывает договориться с РФ о тарифах на перевалку белорусских грузов в связи с планируемыми ответными санкциями в отношении стран Балтии.