РФ до конца сентября оценит возможность переброски нефтепотоков из Прибалтики

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время оценит возможность переориентации перевалки нефтепродуктов с Прибалтики в российские порты.

"Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Эта работа началась, она идет. Думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре, да. Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить", - сказал он.

По его словам, свободные мощности есть. "Здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", - подчеркнул министр.

Объемы тоже является предметом переговоров, добавил Новак. "Мы оцениваем потенциал - 3-4 млн т нефтепродуктов. Может, будут другие цифры", - уточнил он.

Как сообщалось, возможность переброски перевалки нефтепродуктов из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу обсуждалась на переговорах премьеров РФ и Белоруссии на прошлой неделе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты). Основной объем транспортируемых морским путем белорусских грузов переваливается в Клайпедском порту Литвы. Лукашенко рассчитывает договориться с РФ о тарифах на перевалку белорусских грузов в связи с планируемыми ответными санкциями в отношении стран Балтии.