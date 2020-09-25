Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области России Александру Дрозденко построить совместный морской порт, передает госагентство БелТА.

"По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. Александр Лукашенко отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.

"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, ранее Лукашенко заявил о планах переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы на российское направление.

Заявление прозвучало в качестве ответа на действия балтийских стран: 31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников. Им запретили въезд в эти страны на срок до пяти лет.

3 сентября министр энергетики РФ Александр Новак после переговоров в Минске сообщил, что обсуждается возможность переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу.

Белоруссия экспортирует 10-11 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн - через порты стран Балтии на мировые рынки, остальные 3-3,5 млн тонн - на Украину. Кроме того, через порт Клайпеды ежегодно переваливается около 10 млн тонн белорусских калийных удобрений.

При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в Усть-Луге более чем в два раза выше по сравнению с Клайпедой, отмечали эксперты. По данным руководителя "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. руб. за тонну, в Клайпеде - 5,7 евро за тонну. Таким образом, по его данным, на перевалке Белоруссия будет терять 600 руб. за тонну.

По данным министерства транспорта Литвы, в 2019 году через Клайпедский порт было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов. Кроме того, "Беларуськалию" принадлежит 30% грузового терминала Biriu Kroviniu Terminals в Клайпеде.

По данным экспертов, Белоруссия также пользуется услугами Калининградского порта, но через него переваливается только около 2% транзитных товаров из Белоруссии.

Межправительственное соглашение о предоставлении Минску кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. 10% оплачивает белорусская сторона. В 2019 году Лукашенко заявлял, что стоимость строительства БелАЭС составит около $7 млрд.

В июле 2020 года срок госкредита РФ для строительства Белорусской АЭС продлен на два года, ставка снижена до 3,3% годовых, сообщало министерство финансов Белоруссии. Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200".