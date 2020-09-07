Премьер Белоруссии привился от COVID-19 российской вакциной

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от COVID-19 российской вакциной, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

"В четверг премьер-министр привился (российской вакциной - ИФ) от COVID-19. Чувствует себя отлично", - сказала Исаева в понедельник.

3 сентября премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Россия поможет республике с поставкой вакцины от коронавируса. Мишустин также отметил, что его белорусский коллега Роман Головченко принял решение сделать прививку от коронавируса российской вакциной.

Позже в ходе переговоров с Головченко Мишустин еще раз подчеркнул, что российская вакцина подтвердила свою высокую эффективность, ее совместное применение позволит двум странам справиться с пандемией.

Белоруссия проведет дополнительные клинические исследования российской вакцины от COVID-19, после чего она будет доступна для применения в стране, заявил тогда министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса, договоренность об этом достигнута с Лукашенко.