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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
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Белорусский премьер решил испытать на себе российскую COVID-вакцину

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко испытает на себе российскую вакцину от COVID-19.

Как сообщает агентство БелТА, такая информация прозвучала в четверг на переговорах президента республики Александра Лукашенко с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - сказал Мишустин.

Во время встречи Лукашенко уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.

Ппосещая в конце августа Оршу, президент Белоруссии сообщил, что президент РФ Владимир Путин сам предложил, чтобы республика первой получила российскую вакцину. Он напомнил, что она уже прошла два этапа испытаний.

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса в Белоруссии планируется начать в сентябре. Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях страны.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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