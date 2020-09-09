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Белоруссия подключилась к финальному этапу испытаний COVID-вакцины РФ

Белоруссия подключилась к финальному этапу испытаний COVID-вакцины РФ
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от COVID-19, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко журналистам в среду.

"Мы сейчас в плотном переговорном процессе находимся. Подключился белорусский Минздрав к процессу завершающего этапа клинических испытаний", - сказал Головченко. Видеофрагмент его подхода к СМИ распространила пресс-служба премьер-министра.

По его информации, в ближайшее время этот этап будет завершен, и "вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством". "Я - один из участников этапа", - пошутил премьер.

Головченко, сделавший на прошлой неделе прививку от COVID-19 российской вакциной, также попросил "сильно не беспокоиться" насчет состояния его здоровья.

3 сентября премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Россия поможет этой республике с поставкой вакцины от коронавируса.

Хроника 09 января – 09 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роман Головченко Белоруссия Коронавирус

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