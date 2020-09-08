Погранкомитет Белоруссии заявил об отъезде Колесниковой на Украину

По данным ведомства, вместе с ней погранконтроль проходили Родненков и Кравцов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

В понедельник в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые Telegram-канал писали, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.

"Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

В понедельник утром портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" заявили, что "минская милиция не задерживала" Колесникову. В МВД Белоруссии также сообщили, что не располагают информацией о ее задержании.

Вечером в милиции родственникам Колесниковой заявили, что заявление об исчезновении принято и ее уже ищут.