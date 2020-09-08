В Белоруссии сообщили о пропаже еще одной соратницы Тихановской

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Еще одна соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской перестала выходить на связь, сообщили "Интерфаксу" в штабе политика.

"Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения на данный момент неизвестно", - сказали в штабе.

Накануне, 7 сентября, член президиума Координационного совета, соратница Тихановской Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник утром госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной.

В погранкомитете Белоруссии подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины. В штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико сообщили позднее, что Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области.

Белоруссию ранее также покинули член президиума совета Ольга Ковалькова и экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало. 15 августа Цепкало сообщил, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. Покинувший Белоруссию член президиума координационного совета Павел Латушко отметил, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.