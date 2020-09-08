Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова после задержания содержится в расположении погранотряда в Гомельской области, сообщил штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико.

"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок)", - говорится в сообщении.

Ранее о Колесниковой поступала противоречивая информация. 7 сентября она перестала выходить на связь, также пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Затем "БелТА" и "Беларусь 1" заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, но была задержана на границе". "Беларусь 1" уточнял, что оппозиционеры "прорывались" через границу, а Колесникову выбросили из их машины.

Источник "Интерфакса" в свою очередь заявил, что при попытке фактической депортации Колесникова порвала паспорт, чтобы пограничники не смогли пропустить ее на Украину.

Источник агентства в окружении оппозиционеров предположил, что всех троих белорусские спецслужбы доставили на границу, чтобы принудительно выдворить. По его сведениям, ни один из оппозиционеров не собирался уезжать из Белоруссии.