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Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую свой паспорт

Тихановская поддержала Колесникову, порвавшую свой паспорт
Светлана Тихановская и Мария Колесникова
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.

"Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение - это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в "Телеграме"

О том, что Колесникова при пересечении границы Белоруссии с Украиной порвала свой паспорт, сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. На пресс-конференции в Киеве во вторник он рассказал, что его доставили к пункту пропуска на границе на черном БМВ некие люди в масках. Там он потом и увидел Колесникову.

"Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье... Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала (скомкала) и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину", - рассказал Родненков.

Затем Колесникова выбралась из машины через окно задней двери, поскольку саму дверь открыть изнутри было невозможно, сказал он.

В свою очередь, другой ее соратник, исполнительный секретарь Координационного совета Иван Кравцов сообщил журналистам, что после этого к Колесниковой подошли "камуфляжные люди и увели ее в серебристый микроавтобус, в котором она ехала до этого".

Ранее во вторник штаб экс-претендента на участие в президентских выборах в Беларуси Виктора Бабарико сообщил, что "из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский район, н.п. Прудок".

Ранее о Колесниковой поступала противоречивая информация. 7 сентября она перестала выходить на связь, также пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Затем "БелТА" и "Беларусь 1" заявили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова "пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, но была задержана на границе". "Беларусь 1" уточнял, что оппозиционеры "прорывались" через границу, а Колесникову выбросили из их машины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был "насильственным выдворением".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил позднее во вторник, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

Белоруссия Светлана Тихановская Мария Колесникова

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