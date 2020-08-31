Байден обвинил Трампа в создании в стране хаоса вместо порядка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в понедельник обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, в частности, за его отношение к беспорядкам в Соединенных Штатах.

"Этот президент давно лишился всякого морального лидерства в этой стране. Он не может остановить насилие, потому что годами сам его и разжигал", - сказал Байден, выступая в рамках своей кампании в городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

"Он может верить, что изречение слов "закон и порядок" делают его сильным, но его неспособность призвать своих же сторонников перестать вести себя как вооруженные ополченцы в своей стране показывает вам, насколько он слаб", - добавил Байден.

Бывший вице-президент страны усомнился в способности Трампа обеспечить безопасность в стране. "Кто-нибудь верит в то, что в Америке будет меньше насилия в случае, если Трамп будет переизбран? В Америке нам нужна справедливость. В Америке нам нужна безопасность", - заявил кандидат в президенты.

"Он должен защищать эту страну, но вместо этого он выступает за хаос и насилие. Простая правда состоит в том, что Трампу не удалось защитить Америку. Так что теперь он пытается запугать Америку", - добавил Байден.

По его словам, Трамп обещает изменить ситуацию в стране к лучшему, если он победит в президентских выборах, "однако он сейчас является президентом, и, известно ему это или нет, это (беспорядки - ИФ) происходит".

Кандидат в президенты также обвинил Трампа в том, что он "в немалой степени" является причиной того, что люди боятся заразиться коронавирусом и умереть.

Говоря о беспорядках в стране, Байден подчеркнул, что их нельзя назвать протестами. "Беспорядки - это не протесты, ограбления - это не протесты, устраивать пожары - это не протесты. Ничто из этого не является протестами. Это беззаконие. Все ясно и просто. И те, кто делают это, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Байден.

На прошлой неделе в ходе общенационального съезда Республиканской партии Трамп раскритиковал кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, который, по словам нынешнего президента, в случае избрания может погрузить в страну в анархию и беззаконие.

"Мы потратили последние четыре года на то, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный Джо Байденом за последние 47 лет", - заявил Трамп, добавив, что "лучшее - еще впереди".

Трамп также обвинил кандидата от демократов в потакании политике Китая, повторив свое ранее сделанное заявление, что "Китай захватит Америку" в случае прихода Байдена к власти.