Съезд республиканцев: театр одного актера

Завершился 41-й съезд Республиканской партии США

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Завершился 41-й (с 1856 года) съезд Республиканской партии США, уже можно подвести итоги не только этого события, но и съезда демократов. Судя по их тональности и выступлениям кандидатов в президенты можно достоверно определить расклад сил на следующие четыре года, но главное – это направление внешней политики страны при любом президенте, кто бы им ни стал в ноябре этого года.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с президентом ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова академиком Александром Дынкиным и руководителем Центра североамериканских исследований ИМЭМО кандидатом политических наук Викторией Журавлевой.

Впереди битва претендентов

Корр: Но вначале все-таки кратко подведем итоги закончившемуся недавно съезду.

Дынкин: Более того, я предлагаю вначале затронуть саму кампанию, ведь важнейшая ее часть уже прошла. Надо сказать, что кампания 2020 года проходила в стране беспрецедентно жестко и агрессивно. Это связано с ценностным расколом элит, поляризацией общества, тяжелым экономическим кризисом. Добавим туда провал борьбы с пандемией COVID-19, взрывом копившейся расовой напряженности. И теперь на очереди не менее жесткая битва кандидатов в президенты и вице-президентов.

Журавлева: Сам Дональд Трамп в течение всего съезда не раз брал слово, помимо основной часовой речи в четверг, но это скорее были реплики, но важные реплики, которые определяли его позицию по каким-то вопросам. Например, говоря об уходящем годе, он вставил, что "год должен был быть экономически лучшим в истории, но мы вынуждены были сражаться с чудовищной вещью, подброшенной нам Китаем". И угрожающе добавил: "Мы этого никогда не забудем!" В одной фразе – и намек, что при нем экономика развивалась, несмотря ни на что, а если есть критика, то вина лежит на Китае. Вот и прозвучало из его уст одно из направлений внешней политики.

Активно показывало телевидение и попытку выступления некоторой части молодежи против Трампа со стороны молодых членов съезда, как сторонников кандидата от демократической партии. Явно обращаясь к ним, Трамп указал, что "демократы используют COVID, чтобы украсть выборы", что, вероятно, означало "знай, кому подыгрываешь".

Дынкин: Да, как ни странно, но большинство республиканского истеблишмента поддержали Байдена, а в поддержку Трампа не было выступающих политических звезд первой величины. Дж.Буш младший – единственный живой последний республиканский президент страны уклонился от выступления. Можно только гадать, по какой причине, но факт есть факт: голос свой авторитетный он не подал. Вероятно, по этим причинам в нарушение традиций выступили действующие члены администрации: министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео, причем последний выступал из Иерусалима.

Говорили аж по четыре дня, а программы?

Корр: Съезд демократов прошел, по-моему, под одним лозунгом: "Долой Трампа!" Выделить четко программу действий Байдена сложно, а Трамп в своей речи и в своих репликах определил прополитическую программу?

Журавлева: Да. Три составляющие текущей кампании республиканцев состояли в следующем: не дадим социалистам захватить страну, сохраним закон и порядок, победим пандемию.

Корр: И все?

Дынкин: Нет, конечно, не все. К старой платформе 2016 года "Америка прежде всего" добавлены несколько блоков.

Экономика. Создать 10 миллионов рабочих мест за 10 месяцев. Сократить налоги на бизнес, налоговые льготы для товаров (made in USA), продолжить экологическое дерегулирование энергетики.

COVID-19. До конца года создать вакцину и в 2021 году одержать победу над пандемией. Снизить цены на лекарства по рецептам и ставки по медстраховкам. Отвлекаясь, хочу подчеркнуть, что ученые медики США возлагали вину за развитие болезни именно на неурегулированность и плохую организацию медицинской системы в кризисных ситуациях.

Китай. Покончить с зависимостью: налоговые льготы для компаний, возвращающих производство в США, особенно это касается таких отраслей, как фарма и робототехника – стопроцентный вычет расходов из налогооблагаемой базы.

Полиция (достаточно злободневный вопрос для страны, особенно, в последние месяцы). Полностью финансировать и нанимать больше персонала; ужесточить наказание за нападение на полицейского, привлечь к ответственности экстремистские группы (АНТИФА); запретить выход под залог опасных преступников до суда.

Инновации. Постоянная обитаемая станция на Луне, миссия на Марс; выиграть гонку за 5G и создать национальный беспроводной интернет; создать лучшую в мире инфраструктуру; остаться лидером по обеспечению чистой водой и чистым воздухом.

Внешняя политика. Как всегда, на последнем месте, но для мира чрезвычайно важный американский фактор, так вот в этой части программы говорится о необходимости прекратить бесконечные войны и вернуть войска домой; заставить союзников платить; поддерживать и расширять военную мощь; уничтожить глобальный терроризм; построить мощную ПРО и обеспечить кибербезопасность.

Согласимся, планов громадье! И непростых! Но возникает вопрос, а деньги где взять? Обещают снижать налоги, предоставлять льготы, но одновременно и много тратить, а тем временем уже сегодняшний государственный долг – 132% ВВП США!

Журавлева: Отчасти он показал, откуда возьмет и берет деньги. "Мы получили 40 миллиардов от Японии, исправили сделку с Южной Кореей, которой Хиллари Клинтон отдала 250 тысяч рабочих мест". И все же, провозглашая эти планы, Трамп явно понимал, что его могут обвинить в невозможности выполнить обещания, и тогда может пошатнуться доверие.

Политическая демпартия молодеет быстрее

Дынкин: Трамп не мог не отметить, что громкий, но не очень серьезный протест против него молодежи на съезде – это мнение не только небольшого количества республиканцев. Примечательно, что текучка кадров в администрации Трампа составляет 88%, что является рекордом. У Рейгана было 78%. Но главное в том, что демократическая партия как партия поддерживается 80% молодежи, а значит она будет быстрее обновлять свои ряды и неизбежно уходить в идейных взглядах со своим электоратом все больше влево, а это направление будет смыкаться с новым витком антироссийских протестов и борьбой за права меньшинств. Таким образом, толчком к более системному пересмотру институциональных провалов может стать назревшая в США смена поколений в политической элите. И здесь лидеры обеих партий могут дать на этот вызов одинаковый ответ: для ослабления давления внутренних проблем в ближайшей перспективе они будут пользоваться старыми внешнеполитическими инструментами в виде поисков "врагов американской нации" и демонстрацией силы (в частности, в виде экономических санкций) под флагом борьбы за сохранение американского лидерства.

Что ждать России от новых лидеров США?

Корр: Съезды прошли, выборы кандидатов в лидеры важнейшей страны мира определились, а значит, определилась и их политика. Нас, в отличие от американцев, интересует, естественно, внешняя политика. И в первую очередь, отношения с Россией.

Дынкин: Двухпартийный консенсус в США сложился только вокруг трех направлений: американского лидерства и противодействия России и Китаю. Апрельский 2020-го года опрос Research показал, что среди сторонников республиканцев уровень доверия к Путину составляет 31%, а среди демократов – 10%.

В случае победы Байдена, его администрация будет делать гораздо больший упор на гуманитарные темы, а также на поддержку Украины, Грузии, Молдавии. Вероятность выигрыша демократами Сената облегчит прохождение антироссийских законодательных инициатив. На сегодня против России действует уже 86 раундов санкций, при Обаме был 41! При Трампе добавилось еще 45. Вот и решайте, кто для нас лучше. Хотя радикалы демпартии с нетерпением ожидают "обнаружения" любых намеков на вмешательство РФ в выборы этого года.

Корр: А в случае победы Байдена грубое давление на Европу в отношении газопроводов изменится?

Дынкин: Думаю, что скорее всего будет прекращено, но в отличие от своих соперников-республиканцев они могут в большей мере опасаться рисков "двойного сдерживания" России и Китая, а особенно, учитывая, что крупные компании хай-тека не хотят терять огромный рынок Китая и все же, независимо от исхода президентских выборов-2020, в США деградация российско-американский отношений продолжится.

Максимально, на что могут согласиться республиканцы, – укрепление системы мер предупреждения, возникновения военного инцидента из-за компьютерного сбоя или человеческой ошибки.

Демократическая администрация скорее настроена в пользу сохранения основ стратегической стабильности, но общая стратегическая линия республиканской и демократической элиты США в отношении России лежит на поверхности: максимально уменьшить и осложнить получение выручки от экспорта углеводородов и измотать экономически через провоцирование роста оборонных расходов.

В чем ошибка США в отношении Китая за последние лет сорок?

Корр: Лидеры двух партий, судя по съездам, признают, что они сделали ошибку, не заметив развития Китая? Практически за счет обширной торговли потребительскими товарами, поставляемыми во весь мир, они и получали миллиарды долларов и евро, а при перенесении производств из-за дешевизны рабочей силы еще и технологию.

Дынкин: Не в этом ошибка США! Не в этом! Они рассчитывали, что либеральный универсализм, иначе говоря, рыночная либерализация, неизбежно приведет и к политической. Вот на что они надеялись и в этом сами себя уверили, но это ошибка демократов. Республиканцы же ушли в другую сторону, но также ошибочную: агрессивный изоляционизм, попытка блокировать китайский рост – другая крайность, она ведет к антиамериканской консолидации китайской элиты и к призывам китайских консерваторов "торопиться построить больше ядерных ракет, чтобы сдержать сумасшедших американцев".

Корр: Значит, два моих уважаемых автора считают, что, судя по тому, что при демократах санкций на нас наложено значительно меньше, надо ждать Байдена и китайцам тоже?

Дынкин: Не совсем так. Мы чуть выше уже назвали общую стратегическую линию двух администраций, которую можно ожидать в отношении России: ничего хорошего. А что касается Китая, то нельзя исключить, что Байден вину за коронавирус переложит на своего предшественника и будет заинтересован в возобновлении прагматичного и стратегического диалога с Китаем.