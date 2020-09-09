Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Клинические испытания вакцины против COVID-19 AstraZeneca были приостановлены. Компания расследует "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников.

- Белый дом анонсировал сокращение войск в Ираке. В ближайшие дни последует также заявление по Афганистану.

- Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру. Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

- Военные США начали выяснять, нет ли провокации в действиях РФ в Сирии. Командование изучит ряд инцидентов, произошедших на Ближнем Востоке между военными РФ и США, чтобы определить, не были ли они специально подстроены российской стороной.

- Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному. В совместном заявлении главы МИД "семерки" осудили "самым решительным образом подтверждённое отравление Алексея Навального".