Военные США начали выяснять, нет ли провокации в действиях РФ в Сирии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американское военное командование изучает ряд инцидентов, произошедших на Ближнем Востоке между военными РФ и США, чтобы определить, не были ли они специально подстроены российской стороной, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил.

Генерал, мнение которого приводит в соцсетях корреспондент CNN Райан Браун, пояснил, что нужно понять, являются ли действия российских военных преднамеренными или же речь идет лишь о ситуациях, когда российские военные просто "оказались не в том месте и не в то время".

"Мы должны убедиться, что сможем отреагировать, когда возникают подобные ситуации", - отметил военачальник.

Макконвил пояснил, что особую тревогу у США вызвал инцидент в августе в Сирии.

В конце августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По первым данным, травмированы до четырех военных США. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон при этом не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - сообщал канал CNN.

Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько любительских видео невысокого качества с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.

В свою очередь, 27 августа Минобороны России по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли сообщило, по данным российском стороны, американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии.

"Начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", - заявили в Минобороны РФ.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сообщили в Минобороны РФ.

"Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", - заявили российские военные.