С 14 сентября британцам запретят собираться группами более 6 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Собираться на мероприятия группами более шести человек будет запрещено в Великобритании с понедельника, 14 сентября.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на власти страны, на такие шаги Лондон пошел в связи с коронавирусной ситуацией в стране.

Законодательно будет запрещено собираться большими группами как в помещениях, так и на улице. Однако это требование не будет касаться школ и офисов, также "COVID-безопасных свадеб, похорон и спортивных мероприятий". Кроме того, ограничение не касается семей и т.н. "пузырей поддержки" - встреч одиноко проживающих граждан с родственниками.

Нарушителей будут штрафовать на 100 фунтов, сумма штрафа будет расти с каждым новым нарушением и может достигать 3200 фунтов.

Отмечается, что с воскресенья, 6 августа, в Великобритании было зарегистрировано 8 396 новых случаев коронавируса, в том числе 2460 эпизодов, выявленных во вторник, 8 августа.

Всего с начала пандемии в стране 354 932 заболевших. Скончались в Великобритании, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 41 675 пациентов.