Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Отец лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр узнал от следователя, что она арестована. Он сообщил об этом "TUT.BY". Она находится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

Информацию о том, что Колесникова находится в СИЗО, подтвердил "Интерфаксу" представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук. Колесникова ранее руководила этим штабом, затем вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции.

Из семи членов президиума шесть либо задержаны, либо вынужденно уехали из Белоруссии. На свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, 9 сентября она сообщила, что к ней в квартиру стучат неизвестные и позвала на помощь.

Сообщалось также, что дома у Колесниковой в среду утром прошли обыски.

Мария Колесникова 7 сентября утром перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что видела, как в центре Минска Колесникову задержали люди в штатском.

Утром 8 сентября оказалось, что Колесникову задержали на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке покинуть страну, по версии находившихся рядом с ней соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала паспорт, и ее пришлось задержать.

Днем во вторник в штабе Бабарико заявили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде. Пограничники отказались комментировать эту информацию.

Вечером во вторник Родненков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, что их втроем хотели выдворить на Украину для деэскалации ситуации. По их словам, Колесникова сопротивлялась силовикам, которые довели ее до машины и посадили на заднее сиденье. В салоне она увидела свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки и выбросила их в окно, а после этого сама вышла в окно и пошла в сторону белорусской границы. Тогда сотрудники в форме посадили ее в микроавтобус.