Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Следователь сообщил отцу Колесниковой о ее аресте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Отец лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр узнал от следователя, что она арестована. Он сообщил об этом "TUT.BY". Она находится в СИЗО №1 в Минске на улице Володарского.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.

Информацию о том, что Колесникова находится в СИЗО, подтвердил "Интерфаксу" представитель штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук. Колесникова ранее руководила этим штабом, затем вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции.

Из семи членов президиума шесть либо задержаны, либо вынужденно уехали из Белоруссии. На свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, 9 сентября она сообщила, что к ней в квартиру стучат неизвестные и позвала на помощь.

Сообщалось также, что дома у Колесниковой в среду утром прошли обыски.

Мария Колесникова 7 сентября утром перестала выходить на связь. Случайная свидетельница рассказала журналистам, что видела, как в центре Минска Колесникову задержали люди в штатском.

Утром 8 сентября оказалось, что Колесникову задержали на границе с Украиной. По версии властей, она нарушила границу при попытке покинуть страну, по версии находившихся рядом с ней соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова, их втроем принудительно хотели выдворить на Украину, но Колесникова порвала паспорт, и ее пришлось задержать.

Днем во вторник в штабе Бабарико заявили, что Колесникова находится в Мозырском погранотряде. Пограничники отказались комментировать эту информацию.

Вечером во вторник Родненков и Кравцов на пресс-конференции в Киеве рассказали, что их втроем хотели выдворить на Украину для деэскалации ситуации. По их словам, Колесникова сопротивлялась силовикам, которые довели ее до машины и посадили на заднее сиденье. В салоне она увидела свой паспорт и порвала его на мелкие кусочки и выбросила их в окно, а после этого сама вышла в окно и пошла в сторону белорусской границы. Тогда сотрудники в форме посадили ее в микроавтобус.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Мария Колесникова Белоруссия Следственный комитет Украина Минск

Новости по теме

Новости

Норвежский парламентарий предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира

Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Алексиевич заявила о замеченной слежке и отказе покидать Белоруссию

Алексиевич заявила о замеченной слежке и отказе покидать Белоруссию

Алексиевич назвала происходящее в Белоруссии восстанием

Белорусского оппозиционера Знака задержали в рамках дела против КС

В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Президент Белоруссии уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Президент Белоруссии уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Пропавшего в Минске оппозиционера увезли люди в штатском и масках

Еще один лидер белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');