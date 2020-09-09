В квартиру Алексиевич пытаются войти неизвестные

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич сообщила соратникам, что неизвестные пытаются войти к ней в квартиру. Об этом в чате пресс-службы штаба Виктора Бабарико написал сотрудник белорусского "Еврорадио".

"Светлана Алексиевич просит, чтоб к ней приехали журналисты, потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру", - сообщил он.

Алексиевич остается единственной свободной участницей совета, кто еще не уехал из Белоруссии. 26 августа ее вызывали в Следственный комитет Белоруссии на допрос как свидетеля по делу о создании незаконной организации, тогда она отказалась давать показания.

Также в оппозиции сообщают, что в среду обыски проходят в штабе Бабарико и дома у членов президиума совета Максима Знака и Марии Колесниковой. Знака задержали в штабе люди в штатском и балаклавах. Его адвокат Дмитрий Лаевский уже выяснил, что его задержали по уголовному делу о создании Координационного совета, сообщили представители совета.

Колесникова пропала в понедельник. Во вторник утром стало известно, что ее задержали на границе. По версии властей, она нарушила границу при попытке выехать на Украину, по версии оппозиции, ее хотели насильно выдворить, но она порвала паспорт и ее пришлось задержать.

"Утром также стало известно, что у Марии Колесниковой, члена президиума КС, проходит обыск. Вместе с тем, адвокаты и родные Марии до сих пор не знают ее точное местонахождение", - заявили в штабе Координационного совета. Там отметили, что "власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления".

Координационный совет оппозиции был создан в середине августа для организации транзита власти. Создать совет предложил избирательный штаб Светланы Тихановской, кандидата в президенты от оппозиции. Она не признала официальные результаты выборов, начала их оспаривать и вынужденно покинула Белоруссию.

В совет вошли около трех десятков общественных деятелей, политиков и юристов. В президиум, кроме писателя Алексиевич, музыканта Колесниковой и юриста Знака, вошли международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

По факту создания совета было возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Конституционный суд признал эту организацию незаконной, а президент Александр Лукашенко назвал ее "черной сотней".

Членов совета сначала вызывали на допрос как свидетелей. Затем Ковалькова и Дылевский получили административный арест по обвинению в организации стачки. Ковалькова покинула Белоруссию, Дылевский остается под стражей. Власову задержали и арестовали по делу о налоговых махинациях компании ее сына. Латушко уехал в Польшу и затем признался, что спецслужбы его вынудили покинуть Белоруссию.