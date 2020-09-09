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Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в среду в МИД России.

"Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Ранее в среду Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр был вызван в МИД РФ, где находился в течение почти двух часов.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

Навальный попал в больницу

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации с Навальным, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

Позднее Песков заявил, что в Кремле ждут информацию от Берлина, которая позволила немецким специалистам сделать вывод об отравлении Навального. В случае ее подтверждения расследование в РФ необходимо, подчеркнул он.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Россия Германия МИД РФ Алексей Навальный

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