Что случилось этой ночью: четверг, 10 сентября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Германия не передаст России результаты обследования Навального. Немецкое правительство не увидело оснований передавать информацию России напрямую. Россия состоит в ОЗХО.

– Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн. Министерство не смогло потратить все выделенные деньги. Часть средств попросили вернуть из регионов.

– Die Zeit назвала тех, кто помог Навальному выжить. Жизнь оппозиционера спасли пилоты и врачи. По версии газеты, Навального отравил сотрудник ФСБ.

– США отзовут визы более чем у тысячи китайских студентов и аспирантов. Визы отзовут из-за угрозы национальной безопасности. Это случится на фоне в Китае закона о нацбезопасности Гонконга.

– Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open. Матч завершился в четырех сетах. Соперником Медведева станет Доминик Тим из Австрии.