Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.

В отчетном периоде доходы Минэнерго составили 46,7 млрд руб. или 106%. Основной объем поступлений - свыше 94% - пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции, которые в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%.

Расходы Минэнерго исполнило не полностью. Неосвоенными остались 891,7 млн рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений). Больше половины неисполненных обязательств пришлось на межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства на развитие рынка газомоторного топлива, говорится в пресс-релизе.

"Правительство Ростовской области из 19 запланированных к строительству заправочных станций ввело в эксплуатацию только семь. В связи с недостижением ожидаемых результатов оно должно было до 1 июня вернуть в федеральный бюджет сумму, пропорциональную объему неисполненных обязательств (48 млн руб. расчетно)", - привел на Коллегии пример аудитор Алексей Каульбарс.

В свою очередь Минэнерго в комментарии, предоставленном Счетной Палатой, указало, что "к настоящему времени в адрес правительства Ростовской области направлено соответствующее письмо о возврате средств федерального бюджета".

СП выявила, что по реализации госпрограммы "Развитие энергетики", на которую пришлось порядка 80% (18,6 млрд руб.) всех расходов министерства обеспечен высокий уровень кассового исполнения госпрограммы в 2019 году - 98,9%. "Из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано только 14, а из 30 показателей ее подпрограмм не достигнуты значения девяти", - подсчитало ведомство.

Ассигнования на реализацию трех объектов федеральных адресных инвестпрограмм (ФАИП) составили 38% от общего объема финансирования Минэнерго. Бюджетные обязательства (8,7 млрд руб.) министерство исполнило полностью, что, тем не менее, не обеспечило ввод объектов в первоначальные сроки, отмечает СП.

Объемы незавершенного строительства Минэнерго России на 1 января 2019 года (по переданным ФГБУ "РЭА" полномочиям) составили ?16,7 млрд руб., на 31 декабря 2019 года - ?15,2 млрд руб.

При этом СП отмечает отсутствие затрат "на проектную документацию, с использованием которой в отчетном году не созданы объекты строительства или незавершенного строительства и не предполагается их дальнейшее возведение", а "ведомственный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Минэнерго России не разрабатывался".

"В соответствии с представленными актами выполненных работ реконструкция объекта "Многоэтажные нежилые общественные здания, расположенные в г. Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, строение 2" (строящийся новый офис министерства - ИФ) осуществлялось до 2 октября 2017 года. Таким образом, фактическое выполнение работ на объекте не велось в течение более 2 лет. При этом ФГБУ "РЭА" не обеспечено своевременное составление акта о приостановлении строительства с целью проведения инвентаризации по незавершенному капитальному строительству и оформления консервации объекта капитального строительства", -говорится в отчете.

ФАИП на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетные ассигнования на реконструкцию указанного объекта не предусмотрены. Общий объем затрат с начала реализации объекта составил ??1,53 млрд руб. Фактов нарушения в 2019 году сроков завершения строительства объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в отчетном году, не установлено.

"Кроме того, проверка установила, что Минэнерго недостаточно следило за тем, как подведомственные ФГУП используют государственное имущество. В 2019 году министерство не проводило собственные проверки. В результате на территории подведомственного предприятия "Хозрасчетная автобаза" было зарегистрировано стороннее юрлицо и работал автотехцентр", - подчеркивает СП.

Минэнерго в своем комментарии в адрес СП подчеркивает: "в целом в ходе проверки неэффективного и нецелевого расходования средств федерального бюджета в проверяемом периоде не выявлено". "Сводная годовая бюджетная отчетность Минэнерго РФ за 2019 год составлена в соответствии с утвержденными нормативными документами и представлена в установленный срок. В ходе проверки не установлены факты недостоверности бюджетной отчетности Минэнерго России за 2019 год", - подчеркивает министерство.

"Снижение объема дебиторской задолженности за 2019 год составило 659,9 млн рублей, или 67 %. Согласно отчету о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета за 2019 год, общая оценка Минэнерго России - 86,52 балла, что соответствует группе АА (отличная оценка качества финансового менеджмента). Соответствующая оценка за 2018 год - 84,69 балла", - прокомментировало Минэнерго.