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Обанкротившегося ритейлера J.C. Penney выкупят арендодатели

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Два крупнейших владельца торговых комплексов в США - Simon Property Group Inc. и Brookfield Property Partners LP - договорились о покупке за $800 млн американской сети универмагов J.C. Penney Co., объявившей о банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Экономический кризис

Simon и Brookfield, арендодатели J.C. Penney, достигли принципиальной договоренности о сделке, уточнила компания.

Сеть, 118 лет проработавшая в Америке, подала заявление о начале процедуры банкротства, в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, в мае 2020 года. Она не справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Если сделку одобрит суд по делам о банкротстве, это позволит избежать закрытия сотни точек в торговых центрах по всей стране. Сделка также означает сохранение рабочих мест для большей части из 70 тыс. сотрудников J.C. Penney.

Группа кредиторов, включая H/2 Capital Partners LLC, Sculptor Capital Management Inc., Brigade Capital Management LP и Sixth Street Partners, дали свое согласие, рассчитывая, что J.C. Penney сможет зарабатывать на продаже одежды, косметики и кухонной посуды, несмотря на серьезные проблемы, с которыми столкнулся сектор розничной торговли США, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, арендодателям будут полностью принадлежать порядка 490 из оставшихся 650 универмагов J.C. Penney. Другие 160 магазинов, а также распределительные центры они будут арендовать у кредиторов, которым перейдут эти активы в обмен на списание части долга компании общим объемом $5 млрд. На момент подачи заявления о банкротстве у J.C. Penney было около 850 торговых точек.

Simon, крупнейший в США владелец торговых центров, и Brookfield заплатят примерно $300 млн денежных средств, а также возьмут на себя долговые обязательства компании на сумму $500 млн, сообщил адвокат J.C. Penney Джошуа Сассберг во время слушания в суде по делам о банкротстве в среду. Рыночная стоимость сети оценивается в $1,75 млрд.

За последние четыре года это уже третье приобретение Simon обанкротившегося арендатора в партнерстве с Brookfield. Владельцы недвижимости объединились для покупки ритейлеров одежды Forever 21 Inc. в феврале и Aeropostale Inc. в 2016 году.

Хроника 27 января – 10 сентября 2020 годаЭкономический кризис
J.C. Penney США Коронавирус Simon Brookfield

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