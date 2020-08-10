WSJ рассказала о попытках производителей косметики ослабить связь с ритейлерами

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Производители косметики в условиях пандемии начали пытаться ослабить зависимость от ритейлеров, которые были вынуждены закрывать магазины, и искать новые способы продаж своей продукции, пишет The Wall Street Journal.

В США некоторые крупные сети испытывали трудности еще до пандемии, затем они пострадали из-за локдаунов. Сеть универмагов J.C. Penney, люксовый ритейлер Neiman Marcus Group и некоторые другие бренды розничной торговли подали заявления о банкротстве.

Американский производитель косметики Estee Lauder дополнительно договорился с ритейлерами, к примеру о том, чтобы его сотрудникам обеспечили доступ к продукции, которая уже поступила в сети и, к примеру, застряла в закрытых магазинах. Если ритейлер решит закрыться, Estee Lauder может потребовать свои товары обратно или договориться о новой цене, чтобы избежать их распродажи с большой скидкой, сказала финдиректор компании Трейси Тревис.

С некоторыми ритейлерами Estee Lauder договорилась о новых финансовых условиях. По словам Трейвис, компания не ждет рисков высокой задолженности J.C. Penney или Neiman Marcus.

Estee Lauder попыталась в период пандемии нарастить онлайн-продажи и ждет роста их доли в своей выручке и в дальнейшие несколько лет. По итогам квартала, завершившегося 31 марта, 46% выручки компании приходилось на универмаги, пишет газета. За этот квартал компания получила чистый убыток в размере $6 млн против прибыли в $555 млн годом ранее.

Южнокорейская Amorepacific, которой принадлежат бренды Sulwhasoo и Mamonde, в последние месяцы также предпринимала меры, чтобы снизить зависимость от ритейлеров. Компания направила бОльшую часть маркетингового бюджета на наращивание онлайн продаж. Amorepacific также планирует расширять сотрудничество с интернет-ритейлерами в Азии и Северной Америке.

В январе-марте выручка Amorepacific упала на 28,3% в годовом выражении. На Северную Америку приходилось 3,5% выручки. В первом полугодии падение глобальной выручки Amorepacific составило 23,4%.

Японский производитель косметики Kao Corp., владеющий брендами Biore, Jergens и Curel, пытается увеличить интернет-продажи с помощью улучшения онлайн-консультаций клиентов, заявил глава "дочки" Kao Kanebo Cosmetics Inc. Синжи Касуга.

Объем продаж Kao в первом полугодии составил $6,3 млрд, что на 7,5% меньше, чем за аналогичным периодом прошлого года.

Однако у универмагов остаются преимущества по сравнению с онлайн магазинами, отметил Касуга. По его словам, клиенты, приобретающие премиальные продукты, предпочитают личные консультации перед покупкой.