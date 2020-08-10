Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 10.08В России 892 654+5 118В мире 19 861 683+224 177

WSJ рассказала о попытках производителей косметики ослабить связь с ритейлерами

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Производители косметики в условиях пандемии начали пытаться ослабить зависимость от ритейлеров, которые были вынуждены закрывать магазины, и искать новые способы продаж своей продукции, пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

В США некоторые крупные сети испытывали трудности еще до пандемии, затем они пострадали из-за локдаунов. Сеть универмагов J.C. Penney, люксовый ритейлер Neiman Marcus Group и некоторые другие бренды розничной торговли подали заявления о банкротстве.

Американский производитель косметики Estee Lauder дополнительно договорился с ритейлерами, к примеру о том, чтобы его сотрудникам обеспечили доступ к продукции, которая уже поступила в сети и, к примеру, застряла в закрытых магазинах. Если ритейлер решит закрыться, Estee Lauder может потребовать свои товары обратно или договориться о новой цене, чтобы избежать их распродажи с большой скидкой, сказала финдиректор компании Трейси Тревис.

С некоторыми ритейлерами Estee Lauder договорилась о новых финансовых условиях. По словам Трейвис, компания не ждет рисков высокой задолженности J.C. Penney или Neiman Marcus.

Estee Lauder попыталась в период пандемии нарастить онлайн-продажи и ждет роста их доли в своей выручке и в дальнейшие несколько лет. По итогам квартала, завершившегося 31 марта, 46% выручки компании приходилось на универмаги, пишет газета. За этот квартал компания получила чистый убыток в размере $6 млн против прибыли в $555 млн годом ранее.

Южнокорейская Amorepacific, которой принадлежат бренды Sulwhasoo и Mamonde, в последние месяцы также предпринимала меры, чтобы снизить зависимость от ритейлеров. Компания направила бОльшую часть маркетингового бюджета на наращивание онлайн продаж. Amorepacific также планирует расширять сотрудничество с интернет-ритейлерами в Азии и Северной Америке.

В январе-марте выручка Amorepacific упала на 28,3% в годовом выражении. На Северную Америку приходилось 3,5% выручки. В первом полугодии падение глобальной выручки Amorepacific составило 23,4%.

Японский производитель косметики Kao Corp., владеющий брендами Biore, Jergens и Curel, пытается увеличить интернет-продажи с помощью улучшения онлайн-консультаций клиентов, заявил глава "дочки" Kao Kanebo Cosmetics Inc. Синжи Касуга.

Объем продаж Kao в первом полугодии составил $6,3 млрд, что на 7,5% меньше, чем за аналогичным периодом прошлого года.

Однако у универмагов остаются преимущества по сравнению с онлайн магазинами, отметил Касуга. По его словам, клиенты, приобретающие премиальные продукты, предпочитают личные консультации перед покупкой.

Хроника коронавируса. Август.

13
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.7 августа. В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.6 августа. Спортивный зал филиппинского города Навотас переоборудовали в штаб по тестированию на COVID-19.6 августа. Токийские джентльменские клубы оборудовали защитными акриловыми экранами. Клиенты-мужчины сидят внутри, а женщины их развлекают, находясь за пределами купола.6 августа. Индия остается на третьем месте по количеству больных. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 56 282, достигнув 1 964 536, число летальных исходов за сутки увеличилось на 904 случая до 40 699, выздоровели более 1,3 млн.5 августа. Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
В Бразилии объявили траур по ста тысячам умерших от коронавируса. По числу инфицированных и летальных исходов страна занимает второе после США место в мире.
Хроника 27 января – 10 августа 2020 годаЭкономический кризис
Kao Kanebo Amorepacific Япония США Южная Корея Estee Lauder J.C. Penney Neiman Marcus коронавирус

Новости по теме

Новости

Очевидцы в Минске сообщили о подготовке милиции к возможным протестам

Тихановская потребовала от ЦИК Белоруссии пересчета голосов

Взрывы в Бейруте

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19

Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования

В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек

В Белоруссии во время акций протеста задержали около 3 тысяч человек

Тихановская отказалась признать результаты выборов

Лукашенко сделал первое после выборов заявление

Лукашенко сделал первое после выборов заявление

Штаб Тихановской счел данные ЦИК Белоруссии противоречащими здравому смыслу

Штаб Тихановской счел данные ЦИК Белоруссии противоречащими здравому смыслу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');