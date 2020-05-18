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118-летний ритейлер одежды J.C.Penney объявил о банкротстве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американская J.C.Penney Co., владелец сети универмагов, объявила о банкротстве, не справившись с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Компания проведет реорганизацию в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

В пресс-релизе J.C.Penney отмечается, что сфера розничной торговли США "столкнулась с абсолютно новой реальностью" в результате пандемии COVID-19. Это требует от компании "принятия сложных решений в плане управления бизнесом для защиты сотрудников, клиентов и ее собственного будущего", заявила главный исполнительный директор J.C.Penney Джилл Солтау.

Акции J.C.Penney упали в цене на 30% на дополнительных торгах в пятницу после объявления компанией о банкротстве.

Ритейлер сообщил, что продолжит операции в процессе реорганизации. На момент банкротства компания располагала денежными средствами в размере $500 млн, а также имела гарантированные кредитные линии от действующих кредиторов на сумму $900 млн. J.C.Penney рассчитывает, что этих средств будет достаточно для удовлетворения ее операционных потребностей, а также реорганизации.

Компания планирует постепенно закрыть часть магазинов в рамках реорганизации бизнеса.

J.C.Penney, основанная 118 лет назад, была одной из основных сетей универмагов в США в течение столетия, наряду с Sears. В последние годы, однако, компания несла убытки на фоне роста онлайн-торговли.

Кризис, разразившийся в результате пандемии COVID-19, вынудил J.C.Penney отказаться от стратегии реорганизации операций и обратиться за помощью к кредиторам.

Ранее в этом месяце о банкротстве объявила Neiman Marcus Group Inc., владеющая сетью универмагов класса "люкс" в США, еще чуть раньше - другой американский ритейлер - J.Crew.

США J.C.Penney

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