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L'Oreal закроет некоторые магазины в США

Под сокращение попадут до 400 сотрудников

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в мире производителей косметики, L'Oreal планирует закрыть некоторые точки розничных продаж в США, чтобы реструктурировать свои люксовые операции в связи с серьезными изменениями в поведении потребителей в условиях пандемии, сообщил Bloomberg.

Экономический кризис

Реорганизация пройдет в ближайшие полгода. В ее рамках американское подразделение L'Oreal Luxe, специализирующееся на люксовых косметических средствах, намерено перенаправить инвестиции в такие области роста, как электронная торговля, сообщила компания в ответ на запрос агентства.

Эти меры затронут до 400 сотрудников подразделения L'Oreal Luxe в США, на крупнейшем для компании рынке. Некоторые работники смогут перейти на другие позиции. Сколько магазинов планируется закрыть, не сообщается.

L'Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl's. В компании работает около 88 тыс. человек по всему миру.

Акции L'Oreal слабо меняются на торгах в Париже в пятницу. С начала года капитализация выросла на 5,4%, до 155,5 млрд евро.

Хроника 27 января – 09 октября 2020 годаЭкономический кризис
L'Oreal США коронавирус Франция

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