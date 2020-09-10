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"Беларуськалий" прокомментировал инцидент с приковавшим себя в шахте горняком

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Инцидент с шахтером, который приковал себя наручниками на глубине 305 метров и выдвинул ряд требований, не сказался на работе "Беларуськалия", заявили в компании. Протестующий нарушал требования по охраны труда, поэтому горноспасатели вывели его из шахты.

Инцидент произошел в Солигорске около 6 утра 10 сентября.

Машинист горновыемочных машин рудника 1РУ Юрий Корзун после рабочей смены отказался уйти с рабочего места, уточнили в компании. Это случилось "на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе", и на производстве не сказалось.

Ранее стачком "Беларуськалия" сообщил, что Корзун приковал себя наручниками к оборудованию в шахте и отказался выходить на поверхность, пока не будут выполнены его требования. В частности, он требовал, чтобы руководство компании прекратило запугивать рабочих и увольнять недовольных, а от властей требовал прекратить похищения граждан, освободить арестованных членов стачкома "Беларуськалия", не применять насилие к протестующими. Также он потребовал отставки президента Александра Лукашенко.

Позднее в стачкоме рассказали, что наручники Корзуна разрезали, его вынесли из шахты и госпитализировали.

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Юрий Корзун Беларуськалий Солигорск Белоруссия Александр Лукашенко

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