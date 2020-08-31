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Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" арестовали на 15 суток

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сопредседателю стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолию Бокуну назначено 15 суток административного ареста, сообщил стачком в своем телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе УВД Миноблисполкома отметили, что Бокун был задержан за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, в отношении него начат административный процесс.

Белорусские СМИ 17 августа сообщили об остановке всех шахт "Беларуськалия" и забастовке рабочих. Затем "Беларуськалий" несколько дней находился в состоянии частичной забастовки. Стачечный комитет предприятия отмечал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников "Беларуськалия" шахтерами из других стран, в частности, с Украины.

В середине прошлой недели руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

Между тем, 27 августа аналитики Fitch Ratings заявили, что забастовочное движение на "Беларуськалии" может привести к сокращению экспорта из республики и увеличению спотовых цен, если забастовки будут длительными.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Белоруссия Беларуськалий Анатолий Бокун

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