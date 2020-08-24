Сопредседателя стачкома "Беларуськалия" Бокуна оштрафовали

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну назначен штраф в размере 675 белорусских рублей (около $267,7) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что Бокуна отпустили. Он был задержан ранее утром в понедельник.

В телеграм-канале стачкома "Беларуськалия" уточнялось, что Бокун задержан за организацию и участие в несанкционированных акциях.