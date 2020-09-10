Горняк приковал себя к оборудованию в шахте и потребовал отставки Лукашенко

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Солигорске рабочий "Беларуськалия" Юрий Корзун приковал себя наручниками в шахте и отказался выходить на-гора до исполнения его требований, в том числе требования об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил стачком "Беларуськалия".

Адресаты требований шахтера - руководство компании и руководство страны.

"Требую немедленно прекратить запугивание и увольнение трудящихся, освободить всех взятых под арест членов стачечного комитета общества, исключить похищение граждан республики неизвестными лицами, прекращение физической расправы над мирными протестующими, отставки незаконно занимающего пост главы государства Александра Лукашенко", - говорится в его обращении.

По информации стачкома, к шахтеру, находящемуся на глубине 305 метров под землей, направились начальник участка и главный инженер "Беларуськалия".

"Выясняем ситуацию, позже дадим сообщение для прессы", - заявил "Интерфаксу" помощник гендиректора "Беларуськалия" Вадим Шумак.

Во "ВКонтакте" Корзун объяснил, что всю жизнь он был аполитичен, но действия президента и силовых структур в 2020 году стали настолько жестокими, что их необходимо остановить. "Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу, смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого!", - считает шахтер, ссылаясь и на мнение Александра Лукашенко.

В августе рабочие многих предприятий проводили митинги протеста против действий силовиков в отношении протестующих и против фальсификации итогов президентских выборов. Они создавали стачкомы и пытались бастовать.

17 августа сообщалось об остановке всех шахт на "Беларуськалии". Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки, стачком жаловался на давление менеджмента, в результате работа в основном возобновилась.

Лукашенко сначала предупреждал предприятия, что забастовками воспользуются конкуренты, затем предложил увольнять бастующих и заменять их иностранцами.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.