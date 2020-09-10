ООН призвала страны выделить $35 млрд на разработку COVID-вакцин

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций (ООН) призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

По словам Гутерриша, как минимум $15 млрд долларов нужно собрать в течение трех следующих месяцев. "Без выделения $15 млрд долларов в течение следующих трех месяцев мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличения производства и начала поставок новых тестов и лекарств от COVID-19", - заявил Гутерриш на совещании под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Совещание посвящено инициативе ВОЗ под названием Act Accelerator, сопредседателями координационного совета проекта стали ЮАР и Норвегия.

Инициатива направлена на то, чтобы ускорить исследования, связанные с коронавирусом, будь то совершенствование тестов или разработка вакцин. На данный момент проект получил около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска. Предполагается, что еще в него нужно вложить как минимум $15 млрд долларов из $35 млрд.