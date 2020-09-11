Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:43Заразились
на 10.09В России 1 046 370+5 363В мире 28 161 885+298 152

Алексиевич призвала ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" (РБГ) Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Белоруссию миссию наблюдателей.

"Призываем Генеральную ассамблею ООН направить (в Белоруссию - ИФ) миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", - говорится в обращении.

В миреВ Минске для проверки документов задержали журналистов Reuters и ТАССЧитать подробнее

Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали "Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса". "Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Белоруссии в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", - сказано в обращении.

Как сообщалось, шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый. "Суд вынес решение по делу журналиста TUT.BY Алексея Судникова: трое суток ареста. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции", - сообщала Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале. Аналогичный приговор был вынесен в отношении Надежды Калининой (TUT.BY), Марии Элешевич, Сергея Щеголева, Никиты Недоверкова (Дуболеко) ("Комсомольская правда в Беларуси") и Андрея Шавлюго (БелаПАН).

В конце августа министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике. Как следовало из сообщений Белорусской ассоциации журналистов, редакций СМИ и Telegram-каналов, лишены аккредитации четыре журналиста белорусского бюро "Радио Свобода" - Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

В России"Дождь" обжаловал высылку своих журналистов из БелоруссииЧитать подробнее

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергея Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; Associated Press - Сергей Гриц и Юрий Карманов, BBC - Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич; Reuters - Василий Федосенко и Владимир Костин, RFI - Геннадий Шарипкин, "Настоящее время" - Роман Васюкович.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.

Белоруссия ООН Светлана Алексиевич

Новости по теме

Новости

На Украине поставлен антирекорд по числу заболевших COVID за сутки

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала с древними пещерами Австралии

Навальный попал в больницу

РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

Что случилось этой ночью: пятница, 11 сентября

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Трамп заявил о наличии у США никем не виданных систем вооружений

Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Небензя в ООН заявил об отсутствии оснований расследовать инцидент с Навальным

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций
Навальный попал в больницу

РФ опровергла заявления Германии о передаче ОЗХО данных по Навальному

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');