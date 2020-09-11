Алексиевич призвала ООН направить в Белоруссию наблюдательную миссию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" (РБГ) Кристоф Делуар в совместном обращении призвали Генеральную ассамблею ООН направить в Белоруссию миссию наблюдателей.

"Призываем Генеральную ассамблею ООН направить (в Белоруссию - ИФ) миссию наблюдателей для того, чтобы свидетельствовать о злоупотреблениях в отношении журналистов", - говорится в обращении.

Алексиевич, Бастунец и Делуар также призвали "Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе включить свободу печати в качестве приоритета в свое предложение о посредничестве в урегулировании кризиса". "Мы призываем страны СНГ обусловить председательство Белоруссии в этой организации, которое намечено на 2021 год, прекращением насилия в отношении СМИ", - сказано в обращении.

Как сообщалось, шестеро журналистов, задержанных в начале сентября в Минске при освещении несанкционированной акции протеста, были признаны виновными в участии в ней и приговорены к аресту на трое суток каждый. "Суд вынес решение по делу журналиста TUT.BY Алексея Судникова: трое суток ареста. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции", - сообщала Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале. Аналогичный приговор был вынесен в отношении Надежды Калининой (TUT.BY), Марии Элешевич, Сергея Щеголева, Никиты Недоверкова (Дуболеко) ("Комсомольская правда в Беларуси") и Андрея Шавлюго (БелаПАН).

В конце августа министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации 17 журналистов иностранных СМИ, работающих в республике. Как следовало из сообщений Белорусской ассоциации журналистов, редакций СМИ и Telegram-каналов, лишены аккредитации четыре журналиста белорусского бюро "Радио Свобода" - Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин и Александра Дынько.

Также аккредитации лишены журналисты Agence France-Presse Сергея Гапон и Александр Гребенкин; ARD - Илья Кузнецов, Сергей Сергеев, Михаил Фомин; Associated Press - Сергей Гриц и Юрий Карманов, BBC - Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич; Reuters - Василий Федосенко и Владимир Костин, RFI - Геннадий Шарипкин, "Настоящее время" - Роман Васюкович.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие считают, что итоги выборов сфальсифицированы.