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"Дождь" обжаловал высылку своих журналистов из Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Дождь" обжаловал решение о высылке из Белоруссии троих своих журналистов, которые были задержаны 9 августа в Минске за работу без аккредитации, сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

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"Жалоба на постановления о высылке, последствием которых стал запрет на въезд в Беларусь на пять лет нашим журналистам, направлена в ГУВД Мингорисполкома города Минска. Суть заключается в том, что никаких правонарушений наши коллеги там не совершали",- сказал Дзядко в пятницу.

По его словам, претензии к тому, что журналисты работали в Минске без аккредитации, "мягко говоря, странные". "Потому что на аккредитацию мы подавали еще 15 июня и для нас большая загадка, почему мы так и не получили никакого ответа. Насколько мы понимаем, даже не собиралась комиссия, которая рассматривала аккредитации",- сказал главный редактор "Дождя".

"Если подходить совсем уж формально, то журналисты телеканала "Дождь" включались к нам в эфир ровно так же, как мог включаться любой человек, находящийся в Белоруссии. Они просто ходили по улицам, общались с людьми и включались к нам в эфир, рассказывали о том, что происходит. Они не запрашивали информацию о госорганов, используя свое служебное положение, не ходили на пресс-конференцию в государственные структуры", - добавил он и выразил недоумение, "почему в данном случае это называется незаконной журналисткой деятельностью без аккредитации".

Дзядко уточнил, что в жалобе юристы телеканала ссылаются на соглашение между Россией и Белоруссией об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, а также на статью 8 закона Белоруссии "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ".

Задержание журналистов в Минске

Журналисты "Дождя" Владимир Роменский, Василий Полонский и оператор Николай Антипов были задержаны сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии в середине дня 9 августа на улице в Минске, когда в республике проходил основной день выборов в президента.

В их отношении были вынесены постановления о высылке из страны и запрете на въезд в Белоруссию на пять лет. В ночь с воскресенья на понедельник они приехали на территорию РФ в сопровождении сотрудников российского посольства.

Позже в Минске были задержаны еще несколько сотрудников российских СМИ, в частности, специальный корреспондент издания "Медуза" Максим Солопов, о местонахождении которого после избиения сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии не было известно почти двое суток. Также были задержаны журналисты издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, сотрудники проекта WarGonzo Семен Пегов и Влад Зиздок, фотокорреспондент "России сегодня" Илья Питалев и корреспондент Znak.com Никита Телиженко. Все они в настоящее время уже вернулись на родину с запретом на въезд в Белоруссию на пять лет.

В Белоруссии с вечера 9 августа проходят акции протеста против фальсификации результатов выборов. Белорусская ассоциация журналистов сообщала о задержании 64 журналистов с 9 по 12 августа.

Протесты в Минске

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Белоруссия Дождь

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