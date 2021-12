Создатель игры League of Legends заплатит $100 млн за гендерную дискриминацию

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Разработчик видеоигр Riot Games Inc. (входит в китайский Tencent Holdings Ltd.) и создатель популярной компьютерной игры League of Legends заплатит в США $100 млн для урегулирования иска, в котором сотрудницы обвинили компанию в гендерной дискриминации.

Об этом сообщил калифорнийский Департамент справедливой занятости и жилищного строительства (Department of Fair Employment and Housing, DFEH).

Riot Games выплатит $80 млн более чем 2000 действующим и бывшим сотрудницам в Калифорнии за "систематическую дискриминацию по половому признаку и притеснения". Оставшиеся $20 млн пойдут на покрытие юридических расходов истиц.

Кроме того, Riot Games должна будет выделить $18 млн в следующие три года на финансирование программ равенства, инклюзивности и справедливости, а также создать 40 позиций для бывших сотрудниц в подразделениях контроля качества, разработки видеоигр и их дизайна.

Компания пообещала нанять независимого специалиста для проведения аудита гендерных практик.

Женщины, работавшие в Riot Games с 6 ноября 2014 года, также имеют право подать заявление на выплату компенсации, отмечает DFEH.

Иск к Riot Games в 2018 году подали две бывшие сотрудницы после того, как веб-сайт и блог о видеоиграх Kotaku опубликовал посты о дискриминационных практиках в Riot Games и о том, как трудно женщинам получить работу в компании и продвигаться по карьерной лестнице вверх.

Компания выдвинула предложение об урегулировании за $10 млн в 2019 году, но калифорнийские регуляторы настаивали на большей сумме.

"Нам пришлось признать тот факт, что, несмотря на наши лучшие намерения, мы не всегда соответствовали ценностям. Хотя мы гордимся тем, насколько далеко мы продвинулись с 2018 года, мы также должны брать на себя ответственность за прошлое. Мы надеемся, что это соглашение должным образом удовлетворит тех, кто имел негативный опыт в Riot Games, и демонстрирует наше желание подавать пример в обеспечении большей ответственности и равенства в игровой индустрии", - говорится в заявлении компании по поводу достигнутого соглашения.