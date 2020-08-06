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Прокуратура сочла сексистской женскую автопарковку у ЦУМа в Казани

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана потребовала ликвидировать организованную у входа в казанский ЦУМ автомобильную парковку для покупательниц как нарушающую гарантируемое Конституцией РФ гендерное равенство.

"Организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что места на парковке для покупательниц не соответствуют ГОСТам, имеют увеличенную ширину – 4,4 метра (стандартная ширина машино-места от 2,5 метра до 3,6 метра - ИФ) и окрашены в розовый цвет.

"Такая автопарковка дискриминирует водителей обоих полов: и мужчин, и женщин", - сообщил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства.

Он пояснил, что дискриминационным для водителей-мужчин является преимущественное право женщин пользоваться такой парковкой, для водителей-женщин – сомнение в том, что они в состоянии парковаться наравне с мужчинами.

Женская автопарковка у казанского ЦУМа – первая в России, сообщали местные СМИ в начале августа со ссылкой на представителя торгового центра.

Татарстан Казань

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