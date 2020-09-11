ЕС подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии

Брюссель призывает обеспечить защиту членов Координационного совета оппозиции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза выступил против эскалации насилия и запугивания в отношении членов Координационного совета в Белоруссии.

"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

"Европейский союз выражает сожаление по поводу все более открытого пренебрежения верховенством закона в Белоруссии, в частности, эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств", - сказано в документе.

В нем отмечается, что все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть страну. Незаконно задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский, Лилия Власова. Ранее Павел Латушко и Ольга Ковалькова были вынуждены покинуть страну.

"Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Белоруссии, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись", - подчеркивается в заявлении от имени Евросоюза.

Документ напоминает о необходимости инклюзивного национального диалога с широкими кругами общества, в частности, с Координационным советом, ведущего к мирному урегулированию и положительному ответу на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

"Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая приверженность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают иного ответа", - считают в Европейском союзе.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

В середине августа Тихановская приехала в Литву. В ее штабе и в МИД Литвы заявили, что этот переезд был вынужденным.

Сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящий момент все члены президиума Координационного совета, кроме Алексиевич, либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.