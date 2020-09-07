Глава дипломатии ЕС осудил аресты по политическим мотивам в Белоруссии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с осуждением арестов и задержаний граждан в Белоруссии по политическим мотивам.

"Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с начала президентской предвыборной кампании", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

По его словам, "государственные власти в Белоруссии продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства".

"ЕС наложит санкции на лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов", - сказано в заявлении Борреля.

Он сослался на преследования со стороны белорусских властей Марии Колесниковой, Андрея Егорова, Ирины Сухий, Антона Роднянкова и Ивана Кравцова. Глава европейской дипломатии также напомнил, что 633 человека были задержаны после мирного марша в воскресенье.

"ЕС ожидает, что белорусские власти обеспечат немедленное освобождение всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных президентских выборов 9 августа", - подчеркнул Боррель.

Он потребовал, чтобы гражданское общество и участники дискуссий о будущем Белоруссии, включая членов Координационного совета, "были защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия".

"Должны преобладать верховенство закона и правосудие, и должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявил высокий представитель ЕС.

Он повторил призыв к белорусским властям прекратить политические преследования и начать инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основополагающих прав белорусского народа.

Несколько членов Координационного совета белорусской оппозиции - член президиума Колесникова, пресс-секретарь Родненков и исполнительный секретарь Кравцов - перестали выходить на связь утром в понедельник. Их местонахождение неизвестно.

Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что утром 7 сентября неизвестные люди посадили Колесниковув микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении. Член президиума координационного совета Павел Латушко в беседе с "Интерфаксом" предположил, что Колесникова задержана.

Белорусские правоохранители опровергают задержание Колесниковой. Вечером стало известно, что минская милиция начала проверку по факту ее исчезновения.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.