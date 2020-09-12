Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Морской спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке, задержан в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где находятся два нефтеперерабатывающих завода, сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Мадуро не назвал имя задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США. По словам венесуэльского лидера, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.

3 мая власти Венесуэлы заявили о предотвращении вторжения группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение Мадуро. Восемь боевиков были уничтожены. По сообщениям властей, арестованы были около 90 человек, среди них были два гражданина США - бывшие "зеленые береты" 34-летний Люк Александер Денман и 41-летний Эйран Берри. Они приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти.