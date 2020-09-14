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Арестованного в Венесуэле американца осудят по статье "терроризм"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Арестованный в Венесуэле человек, которого венесуэльские власти назвали "американским шпионом", будет осужден по статье "терроризм", сообщил в понедельник в телеэфире главный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.

Он добавил, что после этого ареста было проведено еще семь задержаний на выходных - все задержанные венесуэльцы.

"Все граждане Венесуэлы будут осуждены по статьям о предательстве, терроризме, незаконном перемещении оружия и содействии преступлению, в то время как гражданин США будет осужден по статье о терроризме и незаконном владении оружием", - сказал Сааб.

В ночь на субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что в штате Фалькон на севере Венесуэлы в районе, где находятся два нефтеперерабатывающих завода, был задержан американский шпион, морской спецназовец, работавший ранее на ЦРУ в Ираке.

Мадуро не назвал имени задержанного, но сообщил, что при задержании у него были обнаружены оружие и крупная сумма в долларах США. По словам венесуэльского лидера, детали задержания, фото- и видеоматериалы будут опубликованы позднее.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в тюрьмах Венесуэлы находятся двое бывших "зеленых беретов" армии США, которые были арестованы в мае и приговорены к 20 годам лишения свободы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране.

Венесуэла США

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