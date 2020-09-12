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Лукашенко проводит совещание с силовиками в Минске

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит в субботу в Минске совещание с силовым блоком, сообщает близкий к пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

В субботу в Минске снова проходит "женский марш". Белорусские СМИ сообщают, что в акции принимают участие несколько тысяч человек. По данным не зарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна", задержаны более 30 человек.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов президента 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты голосования сфальсифицированными.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко

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