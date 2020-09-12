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Численность "женского марша" в Минске достигла нескольких тысяч

Численность "женского марша" в Минске достигла нескольких тысяч
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек принимают участие в оппозиционном "женском марше" в субботу в центре Минска, сообщают белорусские СМИ.

"Колонна двигается по проспекту Независимости (в сторону Академии наук - ИФ). Девушки кричат "Жыве Беларусь!", "Не дадим продать страну" и "Мы все Маши", - сообщает onliner.by. По данным издания, колонна стала двигаться медленно, "потому что переходят на зеленый свет и ждут друг друга".

Onliner.by оценивает численность шествия примерно в пять тысяч человек. В то же время, по оценкам портала tut.by, число участниц акции может составлять порядка 10 тысяч человек.

"Новый лозунг этой субботы - "Где наша Маша?" (задержанная лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова - ИФ). Девушки сегодня повторяют его чаще остальных", - констатирует портал.

Не дойдя до Академии наук, участники акции развернулись, дошли до ул. Козлова и начали расходиться. По сообщению tut.by, здесь были задержаны несколько человек.

Между тем не зарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна" сообщает о задержании более 30 человек. Список задержанных на акции центр публикует на своем сайте, среди них - два журналиста телеканала "Белсат".

Ранее о задержаниях на акции "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Как сообщалось, первоначально участницы акции - несколько сотен человек - собрались в районе Минской ратуши, там силовики проводили точечные задержания. Позже часть протестующих пошла в сторону Немиги и далее - к проспекту Независимости. Постепенно к ним стали присоединяться колонны, пришедшие из других частей города.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сформировала Координационный совет. Большинство членов президиума находятся под стражей или успели покинуть страну. В частности, была арестована оппозиционерка Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Белоруссии в Украину, но на границе она порвала паспорт. Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". В субботу стало известно, что Колесникову из минского СИЗО увезли в изолятор в городе Жодино.

Белоруссия Минск

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