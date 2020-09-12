Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Начались точечные задержания

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Очередной оппозиционный "женский марш" проходит в Минске в субботу, белорусские силовики начали точечные задержания его участниц, сообщают белорусские СМИ.

По данным очевидцев и СМИ, первоначально в центре города у Минской ратуши собралось несколько сотен женщин.

"Со словами: "движение - жизнь" и "мы гуляем", женщины двинулись в свой поход. (...) Пока обходили ратушу по кругу, число выросло в два раза и готово приблизиться к тысяче. Милиция начала задержания", - сообщает onliner.by.

По информации очевидцев, некоторые женщины пытались блокировать микроавтобусы с задержанными, срывать балаклавы с силовиков, а также вставали в сцепки, чтобы защитить участников марша от задержаний.

Как сообщает портал tut.by, позже на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс" факт задержаний подтвердили. Официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич заявила, что число задержанных будет уточнено позже.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция сформировала Координационный совет для обеспечения транзита власти. Практически все члены президиума совета находятся под стражей или покинули страну. Совет намерен продолжить работу без избрания нового президиума.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

11
Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

Во Франции "желтые жилеты" возобновили акции протеста

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Ракета американской Astra рухнула после неудачного запуска

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

Мадуро сообщил о задержании американского шпиона на севере Венесуэлы

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн

Посол РФ в США попросил не менять место заключения лётчика Ярошенко

Еще 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае

ЕС подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');