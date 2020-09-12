Сотни женщин вышли на очередной марш протеста в Минске

Начались точечные задержания

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Очередной оппозиционный "женский марш" проходит в Минске в субботу, белорусские силовики начали точечные задержания его участниц, сообщают белорусские СМИ.

По данным очевидцев и СМИ, первоначально в центре города у Минской ратуши собралось несколько сотен женщин.

"Со словами: "движение - жизнь" и "мы гуляем", женщины двинулись в свой поход. (...) Пока обходили ратушу по кругу, число выросло в два раза и готово приблизиться к тысяче. Милиция начала задержания", - сообщает onliner.by.

По информации очевидцев, некоторые женщины пытались блокировать микроавтобусы с задержанными, срывать балаклавы с силовиков, а также вставали в сцепки, чтобы защитить участников марша от задержаний.

Как сообщает портал tut.by, позже на другой стороне от Ратуши появилась еще одна женская колонна. К ней присоединились девушки, которые остались на площади Свободы после задержания. Прокричав "Свободу" и "Позор", участницы акции направились в сторону Немиги.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс" факт задержаний подтвердили. Официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич заявила, что число задержанных будет уточнено позже.

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Оппозиция сформировала Координационный совет для обеспечения транзита власти. Практически все члены президиума совета находятся под стражей или покинули страну. Совет намерен продолжить работу без избрания нового президиума.