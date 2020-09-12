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Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По факту крушения легкомоторного самолета в Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает Следственный комитет.

"Следствием установлено, что сегодня в вечернее время легкомоторный самолёт SportStar под управлением пилота (он же собственник воздушного судна) 1969 года рождения с пассажиром на борту, вылетев с аэродрома городского округа Черноголовка, потерпел крушение в Щелковском районе Московской области. От полученных телесных повреждений находившиеся на борту погибли", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Делом занимается Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи осматривают место происшествия с применением криминалистической техники, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, информирует СКР.

В свою очередь Росавиация сообщила, что направила к месту крушения легкомоторного самолета SportStar в подмосковном Щелкове вертолет поисково-спасательной службы. "Обстоятельства авиационного инцидента устанавливаются", - сообщила журналистам представитель ведомства.

Легкомоторный SportStar разбился в подмосковном Щелкове ранее в субботу, самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой. На месте крушения обнаружены тела двоих погибших - пилота и пассажира.

Московская область

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