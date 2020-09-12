Легкомоторный самолет упал в карьер с водой в подмосковном Щелкове

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет SportStar разбился в подмосковном Щелкове, на борту находился один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Сигнал о жесткой посадке легкого самолета в районе села Душоново поступил в 17:00, сказали в ведомстве. Там отметили, что к месту происшествия направлены спасатели, а также сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и водолазы.

"К данному моменту установлено предположительное место падения самолета - песчаный карьер, частично заполненный водой, на поверхности воды наблюдаются обломки и раскрывшаяся парашютная система", - уточнили в пресс-службе.