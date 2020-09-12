Два человека погибли при крушении легкого самолета в Подмосковье

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На месте крушения легкомоторного самолета в подмосковном Щелково обнаружены тела двоих погибших, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, погибли пилот и пассажир. В МЧС "Интерфаксу" подтвердили гибель двух человек.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организована доследственная проверка, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

В свою очередь в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили "Интерфаксу", что по факту инцидента назначена прокурорская проверка.

В субботу легкомоторный самолёт SportStar разбился в подмосковном Щелкове. Самолет упал в песчаный карьер, частично заполненный водой.